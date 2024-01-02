Başkan Erdoğan 2023 yılı dış ticaret verilerini paylaşacak
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan 2023 yılı dış ticaret verilerini bugün açıklayacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ev sahipliğindeki toplantıda Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin önemli mesajlar vermesi de bekleniyor.
2023 yılına ilişkin ihracat rakamları bugün saat 14.00'te açıklanacak.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ev sahipliğindeki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Erdoğan'ın 2023 yılı ihracat rakamlarını açıklaması ve ekonomiye ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
2022 yılında Türkiye'nin yıllık ihracatı 254 milyar doları geçerek rekor kırmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SEÇİM MESAİSİ DE SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde seçim mesaisine de devam edecek. AK Parti Genel Merkezi'nde yerel seçim çalışmalarına katılacak.
AK Parti, yerel seçimlerin kampanya sürecinde "Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" sloganıyla sahada olacak.
AK Parti'nin belediye başkan adaylarının da ocak ayının ilk yarısına kadar kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.
- Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
- 'Şahinler' organize suç örgütü çökertildi
- Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
- İki bakandan yeni yıl müjdesi
- 2023 yılı dış ticaret verilerini paylaşacak
- Bakanlık önünde şüpheli davranışlarda bulunan kişi yakalandı