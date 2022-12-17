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17 Aralık 2022 Cumartesi 16:52:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 16:52:00

Başkan Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere yarın Doha'ya gidecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan katar 2022 fifa dünya kupası
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