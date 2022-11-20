Başkan Erdoğan Dünya Kupası açılış törenine katıldı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Al-Bayt Stadyumu'nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı.
Başkan Erdoğan, açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve konuk diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla izledi.
Törende, Katar Emiri Al Sani bir konuşma yaptı.
Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçını seyreden Erdoğan, bu sırada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir süre sohbet etti.
Öte yandan açılış töreni öncesi verilen resepsiyona katılan Erdoğan'ın sohbet ettiği liderler arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman da yer aldı.
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