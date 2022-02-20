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Başkan Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart'ta gerçekleşecek
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20 Şubat 2022 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:20 Şubat 2022 Pazar 12:33:00

Başkan Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart'ta gerçekleşecek

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Başkan Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart'ta gerçekleşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sosyal medyada yapılan duyuruda şunlar denildi:

"Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık."

Etiketler : 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart Çanakkale Zaferi
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