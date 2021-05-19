Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! 81 ilden İstiklal Marşı sesi yükseldi

Türkiye'nin dört bir yanında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Başkan Erdoğan bu akşam saat 19.19'da tüm halkı balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okumaya davet etmişti. Saat 19.19 itibarıyla 81 ilden İstiklal Marşı sesi yükseldi. Başkan Erdoğan, tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu akşam saat 19:19'da, Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte, yürekten gelen bir sesle İstiklâl Marşımızı okuyacağız. Gelin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı, kurtuluş mücadelemizin ruhunu temsil eden bu dizelerle kutlayalım.