VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngilizlerin Erdoğan korkusu: Afrika'yı kaybedeceğiz!
"Türk milletinin iradesine zincir vurulamaz"
PKK cenazesine katılıp gözyaşı döken Sezgin Tanrıkulu'na arka çıktı
Geleceğin petrolü kullanılacak! Türkiye'den dışa bağımlılığı bitirecek hamle
7'li koalisyonda Ümit Özdağ krizi: Seçimden sonra hiçbir güç bizi durduramaz!
Ankara'da DEAŞ operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
25 Mayıs 2023 Perşembe 10:27:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 10:27:00

Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta yalan iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını gösterdik

ABONE OL

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs seçimlerinde Türk demokrasisinin gücünün görüldüğünü belirterek, "Ülkemizin içinde bulunduğu seçim süreci sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile oldu" dedi. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye atılan diktatörlük iftiralarının boşa çıkarıldığını ifade ederek, "Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdik. Türk Milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik" dedi.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

Ülkemizin içinde bulunduğu seçim süreci sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile oldu.

14 Mayıs'ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda "algı balonlarının" sönmesine de şahitlik ettik.

Peki, neydi bunlar?

Türkiye'ye atılan "diktatörlük" iftiralarıydı. Kendi ülkelerinde seçmenin yarısını bile sandığa götüremeyenler tarafından yürütülen karalama kampanyalarıydı.

Bizlerle ilgili uluslararası basında yapılan sinsi psikolojik harekâtlardı. Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar ve bühtanlardı.

CHP Genel Başkanı ve şürekâsının körüklediği korku siyasetiydi. İşte 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları boşa çıkardık.

Diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdik.

Türk Milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik. Yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını gösterdik.

Nefret söylemleriyle milletin gönlüne girilemeyeceğini gösterdik. Siyasi ikbal uğruna bölücüler ve FETÖ'cülerle yol yürünemeyeceğini gösterdik.

Daha pek çok gerçeğin yanı sıra demokrasimizin son 21 yılda ulaştığı olgunluk seviyesini ve milletimizin ferasetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdik.

Bunu da hangi siyasi partiye oy verirse versin 85 milyon hep beraber başardık.

İnşallah 28 Mayıs'tan sonra ülkemizin tüm bu kazanımlarını el birliğiyle çok daha ileriye taşıyacağız.

Etiketler : FETÖ CHP PKK Başkan Erdoğan
Annesini markajında

Annesini markajında
Milyonluk sahne

Milyonluk sahne
Sırada koşmak var

Sırada koşmak var
Cannes'da onur konuğu

Cannes'da onur konuğu
Doğum günü buluşması

Doğum günü buluşması
Cannes'a uçtu

Cannes'a uçtu
Beyaz kanatlı Funda!

Beyaz kanatlı Funda!
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Spontane yaşıyor

Spontane yaşıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX