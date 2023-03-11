Başkan Erdoğan: 14 Mayıs destanını Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız
Başkan Erdoğan, "14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız." dedi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na video konferansla katıldı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Ülkemizin içinden geçtiği dönem, 14 Mayıs seçimini farklı bir yere taşımıştır
14 Mayıs seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde zafere ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz
14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız
Artık karşımızda bir ittifak değil tıpkı eski Türkiye'de olduğu gibi tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır
Altılı olarak başlayan, 8'li mi 10'lu mu olduğu meçhul hale gelen koalisyonun 12 maddelik bildirisi, ülkemizin nereye sürüklenmek istediğinin yazılı ispatı
(Millet İttifakı) Bay bay Kemal'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren bu koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur
6'lı koalisyonun güçlendirilmiş parlamenter sistem diye başladığı yolculuğun sonu at pazarlığından beter cumhurbaşkanı yardımcılığı paylaşımı kavgasına çıktı
Seçim kampanyamızı depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza hürmetimizin ve mağdur insanlarımıza olan saygımızın gerektirdiği hassasiyetle yürüteceğiz
Depremin kırkı çıkmadan genel merkezleri önünde vur patlasın çal oynasın aday kutlaması yapanlar gibi kesinlikle olmayacağız."
Sandıklara sıkı sahip çıkacak, en küçük bir kaçağa göçeğe, hileye hurdaya meydan vermeyecek güçlü bir organizasyon kuracağız."
MHP ve Cumhur İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya da kararlıdır
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