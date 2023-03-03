Başkan Erdoğan 11 ildeki davalarından vazgeçti
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur." ifadelerine yer verdi.
Sayın Cumhurbaşkanımız,— Hüseyin Aydın (@hsynaydn) March 3, 2023
Depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde,
şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.
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