"1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacı giderildi"

Başkan Erdoğan: 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacı giderildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, mart ayında Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544 konutun inşasına başlanacağını bildirdi.

Başkan Erdoğan, mart ayında Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin konutun inşasına başlayacaklarını açıkladı.

Başkan Erdoğan, mart ayında Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Kilis'te ise 250 konutun inşasına başlayacaklarını bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Vatanımızı derin bir aşkla sevdiğimiz için onun güzellikleriyle birlikte zorluklarını da kabulleniyoruz

Depremde kırılan 5 fay hattının, yüzlerce kilometrelik bir alanda 7 metreyi aşan yer değiştirmelere yol açtığı belirlendi

Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm kurum ve kuruluşlarımızı harekete geçirdik. Devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ettik

(Kahramanmaraş merkezli depremler) Tamamen yıkılmış 21 bine yakın binadaki 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı

(Kahramanmaraş merkezli depremler) Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birim tahliye edildi

Günde en az 2 milyon 400 bin kişiye yemek dağıtılıyor. 1 milyon 684 bin kişinin barınma ihtiyacı giderildi

(Kahramanmaraş merkezli depremler) Hasar tespit çalışmaları bitmek üzere. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden evlerinin hasar durumu raporuna ulaşabilir

(Kahramanmaraş merkezli depremler) Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 114 bin 834'ü buldu

(Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen) 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacı giderilmiştir

(Deprem bölgesinde) Halen 65 bininin daha kurulumu süren konteyner sayısını ilk etapta 100 bine, ihtiyaç halinde 200 bine kadar çıkartabileceğiz

Çadır kent ve koyteyner kentlerde barınan vatandaşlarımızı 1 yıl içinde kalıcı konutlara taşıyacağız

Hiçbir vatandaşımızı, ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız

Şehirlerimizin tamamını konutu, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle en küçük gerilemeye mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız

Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde, zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak, kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz

Üniversitelerimizden jeofizik, jeoteknik, jeoloji, sismoloji hocaları, deprem uzmanlarıyla istişare halinde çalışıyoruz

Yerleşim yerlerimizi mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara doğru kaydırarak, zemin sıvılaşmalarının yol açtığı felaketlerden uzak tutmak istiyoruz

Depremlerden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini 3 ay süreyle erteledik

(Kahramanmaraş merkezli depremler) Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor

(Kahramanmaraş merkezli depremler) Kamu bankalarımız, depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor

İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik

Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik

Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik

(Deprem bölgesindeki illerde) İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz

20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladık

Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik

Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarda haksız artışa gidenler için kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz

(Deprem bölgesi) Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz

(Kahramanmaraş merkezli depremler) Yeni bir Antakya, İskenderun, Arsuz inşa edeceğiz. Buraları sıfırdan yapacağız

'Hatay için hemen şimdi' diyerek başlattığımız acil eylem planı çerçevesinde Hatay'ı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz

Hatay Meclis Binamız başta olmak üzere, yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri de restore edeceğiz

Kentsel dönüşüm planlarımızı vatandaşım engellemesin. Bu konuda adımlar atıyorsak vatandaşlarımız bize yardımcı olsun

Kimi ideolojik saplantılarla kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son bulmasını bekliyoruz

Hatay'ın demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara iltifat etmeyin. Hatay'ın demografik yapısını değiştirmeye evelallah kimsenin gücü yetmez