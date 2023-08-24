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Basın mensupları Çanakkale'deki orman yangınını havadan görüntüledi
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24 Ağustos 2023 Perşembe 15:34:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 15:34:00

Basın mensupları Çanakkale'deki orman yangınını havadan görüntüledi

Kaynak: AA

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Çanakkale'de çıkan orman yangınından etkilenen 2 bin 650 hektar orman, 1430 hektarı tarım alanı ve diğer alanlar olmak üzere yaklaşık 4 bin 80 hektarlık alan, basın mensuplarınca havadan görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, kentteki orman yangınına ilişkin basın açıklamasının ardından, basın mensupları Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde konuşlu bulunan helikopterlerle yangın sahasını görüntülemek için keşif helikopterleriyle havalandı.

Gazeteciler, yaklaşık 20 dakika süren tur süresince yangından etkilenen sahayı havadan gözlemleme ve görüntüleme imkanı buldu.

Havadan yapılan tur sırasında yangının ilk çıktığı Damyeri mevki ve sonrasında rüzgarın etkisiyle yayıldığı 15 kilometrelik hattaki alanlar görüldü.

Ekinlerin sahada havadan ve karadan soğutma çalışmalarının sürdüğü de gözlendi.

Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale Damyeri mevki
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