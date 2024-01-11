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"Rakibimiz söz verip sözünde durmayanlar"
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11 Ocak 2024 Perşembe 08:53:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 08:53:00

İBB Başkan adayı Murat Kurum: Rakibimiz söz verip sözünde durmayanlar

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Bize rakibimizle ilgili soru soruyorlar. Biz de diyoruz ki bizim bu seçimde rakibimiz belli. Bizim rakibimiz İstanbul'a karsı ilgisizlik. Bizim rakibimiz ihmalkarlık, bizim rakibimiz algı belediyeciliği, bizim rakibimiz İstanbul'da oluşan karmasa ve sistemsizlik. Bizim rakibimiz, İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar, İstanbul'umuzu bu güzel kutlu şehrimizi duraklama dönemine sokanlar. İnşallah 31 Mart aksamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız.” dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Zeytinburnu Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlarla mesai arkadaşı olacaklarını belirten Kurum, "Bizim yönetimimizde, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın bası asla ve asla öne eğilmeyecek. Büyükşehir belediyesi hizmet yapmamış, hizmet gecikmiş, muhtarımız söylemiş ama ilgilenen olmamış. Böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. İstanbul'u sizlerle birlikte yöneteceğiz" diye konuştu. İstanbul'da yapacağı çalışmaları anlatan Kurum şöyle devam etti: Bize rakibimizle ilgili soru soruyorlar. Biz de diyoruz ki bizim bu seçimde rakibimiz belli. Bizim rakibimiz İstanbul'a karsı ilgisizlik. Bizim rakibimiz ihmalkarlık, bizim rakibimiz algı belediyeciliği, bizim rakibimiz İstanbul'da oluşan karmasa ve sistemsizlik. Bizim rakibimiz, İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar, İstanbul'umuzu bu güzel kutlu şehrimizi duraklama dönemine sokanlar. İnşallah 31 Mart aksamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız." Murat Kurum, Istan bul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleriyle de Bakırköy Botanik Parkı'nda bir araya geldi, "Ne zaman zora düşse biz elimizden gelen tüm gayreti esnafımız için vatandaşımız için yapmaya çalıştık. Simdi esnafımızı daha da güçlendireceğiz. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Sizin için güzel projelerimiz, hayallerimiz var" dedi.

Etiketler : murat kurum ibb istanbul aday
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