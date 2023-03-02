Başbakan Miçotakis tren kazasının nedenini açıkladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Salı akşamı 43 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan tren kazasının "trajik bir insan hatasından" kaynaklandığını söyledi.

Larisa kenti yakınlarında bir yük treni ile çarpışan yolcu treninde 350 civarında yolcu bulunuyordu.

Kazanın ardından Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifasını sunarken "Böylesi trajik bir olay gerçekleştiğinde hiçbir şey olmamış gibi göreve devam etmek imkansızdır" dedi.

Yazılı açıklamada görevinden istifa ettiğini ve "bunun kurbanların anısını onurlandırmak için yapabileceğinin en azı olduğunu" belirtti. Karamanlis ayrıca devletin "uzun süredir devam eden" hatalarının sorumluluğunu aldığını vurguladı.

Yolcular arasında tatilden dönen çok sayıda öğrenci olduğu düşünülüyor.