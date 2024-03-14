Başakşehir'de İETT sürücüsünü bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
İstanbul Başakşehir'de İETT şoförünün bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Kayaşehir ile Yenibosna arasında sefer yapan İETT otobüsünün şoförü Mahmut Murat K. ile yolda ilerleyen bir otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Otomobilin sürücüsü A.Ö. ve yanındaki oğlu M.Y.Ö, Kayaşehir Polis Merkezi durağında araçlarından inerek otobüse bindi.
Baba-oğul, otobüsün sürücüsü Mahmut Murat K.'ye saldırırken, araya giren bazı yolcular saldırganları durdurmaya çalıştı.
Bu sırada M.Y.Ö, Mahmut Murat K'yi göğsünden bıçakladı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şoförün tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından kaçan baba-oğul polis tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden M.Y.Ö. tutuklanırken, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin şoföre saldırı anı otobüsteki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
- İstanbul'da metrobüs çilesi! İftar öncesi vatandaşlar mağdur oldu
- Başakşehir'de İETT sürücüsünü bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
- İşgalci İsrail yardım dağıtım deposunu vurdu, 8 Filistinli şehit oldu
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Burkina Faso ve Sri Lanka'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti
- Diyarbakır'da 11 terör sığınağı ve 2 depo imha edildi
- CHP'de istifa çatlağı sürüyor: 400 kişi AK Parti'ye katıldı