19 Eylül 2023 Salı 16:26:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 16:26:00
Başakşehir'de İETT otobüsü rampada devrildi: Yaralı yolcular var
Kaynak: İHA
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Başakşehir Güvercintepe'de İETT otobüsü rampada devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolcular otobüsten tahliye edildi. Yaralı yolcular, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Başakşehir Güvercintepe'de içinde yolcular bulunduğu sırada rampadan çıkamayarak devrilen İETT otobüsünün kaza anı kameraya yansıdı.IHA'da yer verilen habere göre, Başakşehir Güvercintepe'de rampadan çıkamayan İETT otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolcular otobüsten tahliye edildi. Yaralı yolcular, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde rampadan çıkamayan otobüsün geri geldiği ve ardından yol kenarındaki korkuluklara çarparak kayıp devrildiği görülüyor.
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