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23 Haziran 2019 13:44 | Pazar

Başakşehir seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı?

Başakşehir seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? sorusunun yanıtı tüm İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından 23 Haziran seçim sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizin detaylarında yer alacak. Başakşehir seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika gelişmeleri ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları sizlerle...

Başakşehir seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika araştırmaları yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? sorusunun yanıtı milyonlarca seçmen tarafından merakla araştırılıyor. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yeniden seçimleri için geri sayım çoktan başladı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları ve kimin kazanacağı heyecanla takip ediliyor. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için pazar günü milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Peki, Başakşehir seçim sonucu nasıl? Başakşehir oy oranları haberimizin detaylarında yer alıyor.  

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BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Başakşehir 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Başakşehir  23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Başakşehir oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?
31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi. Başakşehir belediye başkanı Yasin Kartoğlu oldu. 

Başakşehir belediye başkanının Yasin Kartoğlu olduğu seçimlerde şu adaylar yarıştı: 

Saadet Partisi: Bekir Demirkaya 

Bağımsız Türkiye Partisi: Orhan Doğan 

Vatan Partisi: Tülin Saner 

Büyük Birlik Partisi: Uğur Bay 

Cumhuriyet Halk Partisi: Abdulhadi Akmugan 

Adalet ve Kalkınma Partisi: Yasin Kartoğlu 

Halkların Demokratik Partisi: Seyithan Kırmızı 

Demokratik Sol Parti: Adile Aslan 

Bağımsız: Yusuf Tübek

YASİN KARTOĞLU KİMDİR?
1977 yılında Küçükçekmece'de doğdu. Ailesi aslen Malatyalıdır. Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece'de, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.

2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

İki dönem başkan yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu, Mevlüt Uysal'ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 4 Ekim 2017 tarihinde Belediye Meclisi'nce Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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