Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı bugün açılıyor

İstanbul'da ulaşımı kolaylaştıracak Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı 2 buçuk yılda tamamlandı.

Saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek metro hattı, Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Hattına ve Halkalı-İstanbul Metro Hattına entegre olarak yolculuk sürelerini kısaltacak.

Yeni metro hattının açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.

TOPLAM 4 İSTASYON BULUNUYOR



Öte yandan Karaismailoğlu, açılış öncesi metro hattındaki hazırlıkları yerinde inceledi. Metro hattına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu; 318,3 kilometre metro hattı bulunmaktadır. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380,2 kilometreye yükselecektir. 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Kayaşehir Hattımızda; Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir Toplu Konutlar ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon bulunmaktadır."

"GAYRETTEPE BAĞLANTIMIZI MAYIS BAŞINDA BİTİRİYORUZ"



Gayrettepe bağlantısının mayıs ayı başında biteceğini söyleyen Karaismailoğlu, "Orası da bir ringi tamamlamış olacak yani Yenikapı Hacıosman metrosu, Zincirlikuyu Metrobüs Hattıyla birlikte bu hattı kullanan vatandaşlarımız da orayla bile entegre edilecekler" bilgisini verdi.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ"



İstanbul'daki yerel yönetimi eleştiren Karaismailoğlu, Bakanlık olarak gerekeni yapıyoruz mesajı verdi.

"İstanbul'un toplamda 1100 kilometre metro ihtiyacı vardır. Yerel yönetim görevini yerine getirmezken, bir metro hattını 80 yılda bitirecek bir hızda ilerlerken, Bakanlık olarak elimizi taşın altına koyuyor ve İstanbul'un eksiklerini tamamlıyoruz."