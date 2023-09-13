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13 Eylül 2023 Çarşamba 20:55:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 20:55:00

Başakşehir, Deniz Türüç ile nikah tazeledi

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Başakşehir, milli oyuncu Deniz Türüç ile yeni sözleşme imzaladı. Deniz Türüç, 2026 yılına kadar İstanbul ekibinin formasını terletecek.

RAMS Başakşehir, futbolcusu Deniz Türüç'ün sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Deniz Türüç'ün sözleşmesi, 2026 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana azmi ve sahada özverili mücadelesiyle takdir toplayan Deniz Türüç'e, kulübümüzdeki başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Deniz Türüç'ün sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecekti.

DENİZ TÜRÜÇ'ÜN KARİYER RAKAMLARI

Deniz Türüç, kariyeri boyunca tüm kulvarlarda 407 maça çıkarken 62 kez fileleri havalandırmayı başardı. Milli oyuncu bu maçlarda 50 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Etiketler : Deniz Türüç Başakşehir elle oynama
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