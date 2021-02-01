Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul'a metro müjdesi! Yıl sonunda açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattına ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, hattın yıl sonunda açılacağını belirtti.

EKREM İMAMOĞLU ÇALIŞMALARI DURDURMUŞTU

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattının çalışmaları İBB Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından durdurulmuştu. Gelen tepkiler üzerine çalışmaların önceki belediye başkanı Mevlüt Uysal tarafından durdurulduğunu iddia eden İmamoğlu'nun bu iddiaları belgelerle yalanlanmıştı.

Karaismailoğlu, "Allah'ın izniyle Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı projemizi bu yılın sonunda halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Kayaşehir İstasyonu'nda yapımı yine bakanlığımızca devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile entegre olacak ve bölgenin havalimanına metro ile ulaşımı sağlanacaktır" dedi.