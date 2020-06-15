Başak Demirtaş'a hakaret eden kişi Selahattin Demirtaş destekçisi çıktı
Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a Twitter üzerinden hakaret eden kişi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı.
Paylaşımın ardından harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir" açıklaması yapıldı.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ DESTEKÇİSİ ÇIKTI
2020 yılının Şubat ayında Vedat Muti adıyla açılan Twitter hesabından Başak Demirtaş'a yapılan saldırı sosyal medyada büyük tepki topladı. Vedat Muti adlı hesapta yapılan paylaşımlar arasında "selahattindemirtaşaözgürlük" hashtagı paylaşılarak destek verildiği görüldü.
- Başak Demirtaş'a hakaret eden kişi Selahattin Demirtaş destekçisi çıktı
- MSB'den flaş açıklama... Şimdi terör örgütü düşünsün!
- Başkan Erdoğan'dan millete hizmet yolunda 'Durmak yok' mesajı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu... Hasar tespit çalışmalarımız başladı
- Erzurum Valisi Okay Memiş: Enkaz altında kalan yok
- Ordu'da otel inşaatında göçük: 1 kişi yaralı, 1 işçi aranıyor