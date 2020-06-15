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15 Haziran 2020 Pazartesi 01:29:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 01:30:00

Başak Demirtaş'a hakaret eden kişi Selahattin Demirtaş destekçisi çıktı

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Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a Twitter üzerinden hakaret eden kişi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı.

Paylaşımın ardından harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir" açıklaması yapıldı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ DESTEKÇİSİ ÇIKTI

2020 yılının Şubat ayında Vedat Muti adıyla açılan Twitter hesabından Başak Demirtaş'a yapılan saldırı sosyal medyada büyük tepki topladı. Vedat Muti adlı hesapta yapılan paylaşımlar arasında "selahattindemirtaşaözgürlük" hashtagı paylaşılarak destek verildiği görüldü.

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