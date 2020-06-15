Başak Demirtaş'a hakaret eden kişi Selahattin Demirtaş destekçisi çıktı

Başak Demirtaş'a hakaret eden kişi Selahattin Demirtaş destekçisi çıktı

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı.



Paylaşımın ardından harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir" açıklaması yapıldı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ DESTEKÇİSİ ÇIKTI

2020 yılının Şubat ayında Vedat Muti adıyla açılan Twitter hesabından Başak Demirtaş'a yapılan saldırı sosyal medyada büyük tepki topladı. Vedat Muti adlı hesapta yapılan paylaşımlar arasında "selahattindemirtaşaözgürlük" hashtagı paylaşılarak destek verildiği görüldü.