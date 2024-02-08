Başak Demirtaş İBB adaylığından neden çekildi! Çok konuşulacak "Kandil" iddiası

Başak Demirtaş İBB adaylığından neden çekildi! Çok konuşulacak "Kandil" iddiası

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken partiler adaylarını bir bir açıklamaya devam ediyor.

Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan DEM Parti'nin İBB başkanlığına Başak Demirtaş'ı aday göstereceği iddia edilmişti.

Başak Demirtaş adaylığını ilana hazırlanırken terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından açıklama geldi.

KANDİL ADAYLIĞA KARŞI ÇIKTI!

Terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP ve DEM Parti arasındaki ittifakın önemli olduğunu, CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu karşısında başka bir adayın desteklenmemesi gerektiğinin altını çizerek Başak Demirtaş'ın adaylığına karşı olduklarını duyurdu.

Terörist başı Karasu, DEM Parti'nin de CHP ile ittifak yaparak ortak adayı desteklemesi konusunda talimat verdi.

"DEM'İN ÜSTÜNDE KANDİL VAR"

Başak Demirtaş'ın adaylıktan vazgeçmesine ilişkin 24 TV'de açıklamalarda bulunan Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet "DEM Parti, kararlarını bağımsız bir şekilde alabilen bir parti değil. DEM Parti'nin üstünde Kandil var" dedi.

"AVRUPA ÇÖZÜM SÜRECİNİ BİTİREN AKTÖRDÜR"

Çözüm sürecinde Avrupa'nın PKK üzerindeki etkisine dikkat çeken Mehmet Acet "Kandil'in üstünde de yer yer Avrupa var. Çözüm sürecini bitiren PKK'yı silah bırakmaktan vazgeçiren aktörler de dış aktörlerdir." ifadelerini kullandı.