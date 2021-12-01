Aynı cezaevine konulmuşlardı! Dikkat çeken ziyaretçi detayı

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01 Aralık 2021 Çarşamba 10:02:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 10:02:00

Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz ile Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal tek kişilik odalarda

Kaynak: DHA

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İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i (28) öldüren Can Göktuğ Boz ile Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) tutuklanan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tek kişilik odalara konuldu. Boz ve Yağal, diğer hükümlülerin zarar vermemesi için havalandırmaya da ayrı ayrı çıkarılıyor. Hasan Yağal ile Can Göktuğ Boz için geldikleri günden beri henüz ziyaretçi gelmediği belirtildi.

İstanbul'da 10 Kasım günü samuray kılıcıyla yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne getirildi. Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım günü kaybolan, yapılan aramalar sonucu 10 gün sonra da cansız bedeni bulunan Müslüme'nin ölümüne ilişkin tutuklanan dedesi Hasan Yağal da Diyarbakır'a getirilerek aynı cezaevine kondu.

HENÜZ ZİYARET EDEN OLMADI

Tek kişilik odalarda gözetim altında tutulan Boz ve Yağal'ın yemekleri gardiyanlar tarafından veriliyor. Boz ve Yağal, zarar görmemesi için havalandırmaya da diğer tutuklu ve hükümlülerden ayrı çıkarılıyor. Zaman zaman sağlık sorunları olduğunu belirten Hasan Yağal, doktor kontrolünden geçiriliyor. Hasan Yağal ile Can Göktuğ Boz için geldikleri günden beri henüz ziyaretçi gelmediği belirtildi.

Etiketler : Başak Cengiz Can Göktuğ Boz Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi
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