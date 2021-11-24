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24 Kasım 2021 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 09:35:00

Başak Cengiz'in adı okulda yaşayacak

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Kılıçla katledilen mimar Başak Cengiz'in adı, mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi.

İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz, kızının isminin Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verilmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız dün akşam 22.00'de beni aradı, 'kararı imzaladım, hayırlı olsun' dedi. Bizimle ilgilendi, çok teşekkür ediyorum" dedi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan kararla, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin adı, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

Cengiz, "Cumhurbaşkanımız bizi ziyarete geldiğinde bu öneride bulunarak, 'Sayın Cumhurbaşkanım böyle bir şey mümkün mü' diye sormuştum. O da konuyla ilgileneceğini belirtmişti" diye konuştu. Bu kararın kendilerini çok duygulandırdığını vurgulayan Cengiz, kendilerini ziyaret eden, yanlarında olan, telefonlarıyla yalnız bırakmayan Erdoğan, siyasi parti temsilcileri ve tüm yetkililere teşekkür etti.

Fen lisesini burslu okuyan kızlarının kadına yönelik şiddete karşı çok hassas olduğunu, televizyonda şiddet haberlerini izlediğinde gözyaşlarını tutamadığını anlatan Cengiz, evladıyla her zaman gurur duyduğunu vurguladı.

HER GÜN ZİYARET EDİYORUZ

Baba Avni Cengiz, "Her gün kızımızı mezarında ziyaret ediyoruz, ben oradan geldim, eşim şimdi mezarlıkta. Çok ağlıyoruz. Başak benim için farklıydı, kızımla arkadaş gibiydik. Her sabah işe geç kalmasın diye ben uyandırırdım onu. En son ayın 24'ünde beraberdik. Kızıma bunu yapan inşallah en ağır cezayı alır. Biz de ancak o zaman biraz rahatlarız" ifadelerini kullandı.

ARTIK İSMİ HER YERDE

Başak Cengiz'in ablası Zennure Türk ise kardeşiyle her zaman gurur duyduğunu vurgulayarak, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bize çok destek verdiler. Hiç tanımadığımız insanlar evimize geldi, başsağlığı diledi, mezarlığa gitti. Acımızı hafifletmez ama Başak'ın isminin her yerde olması bizlere gurur veriyor."

Etiketler : İstanbul Ataşehir Başak Cengiz Zennure Türk
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