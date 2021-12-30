Görgü tanığı ilk kez konuştu

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin soruşturma tamamlandı.

BAŞAK CENGİZ PROJE İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞ

5 sayfalık iddianamede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı suçtan zarar gören, olaya müdahale etmek isterken tehdit edilen Kaan Ağca mağdur ve Cengiz ailesi ise müşteki olarak yer aldı. İddianameye göre, 9 Kasım günü akşam saatlerinde Ataşehir'de korkunç olayın meydana geldi. Başak Cengiz, Ankara'da mimar olarak çalışırken 2,5 ay önce çalıştığı firma tarafından Ataşehir'deki projeye görevlendirildi. Olay günü mesaiden çıkıp oteline doğru yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz, samuray kılıcı ile saldırdı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.

CAN GÖKTUĞ BOZ BİRÇOK KEZ SALDIRDI, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ EVE GİTTİ

Cani adam ikametinde gözaltına alındı. Olayda kullandığı samuray kılıcının yanı sıra evinde çok sayıda kesici alet ele geçirildi. Güvenlik kameralarının da incelendiği soruşturmada, Can Göktuğ Boz ikametinden bir çanta ile çıktı, koşarak Başak Cengiz'in bulunduğu kaldırıma geçip ona yaklaştı ve çantasından çıkardığı kılıçla birçok kez talihsiz kadına saldırıp hiçbir şey olmamış gibi evine gitti.

ADLİ TIP RAPORU ACI TABLOYU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Başak Cengiz'in kesin ölüm sebebi de belli oldu. Rapora göre genç kadın kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybetti. Cengiz'de 12 adet kesici delici alet yaralaması ve yaralamanın öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü raporuna göre de Cengiz'in öldürülmesinde kullanılan ve Boz'un evinde bulunan kılıçların taşınması yasak olduğu da kaydedildi. Yine aynı laboratuvardan alınan rapora göre Can Göktuğ Boz'un üzerindeki kan lekelerinin Başak Cengiz'le uyumlu olduğu bildirildi.

CAN YAKICI O ÇIĞLIK

Sabah'ta yer alan habere göre dosyada mağdur Kaan Ağca'nın da ifadesi yer aldı. O ifade de en az olay kadar can yakıcıydı. Spor salonuna gitmek için yürüdüğü esnada bir kadının çığlıklarını ve "imdat" sesini duyduğunu söyleyen Ağca, "Sese doğru koştum. Elinde kılıç olan bir erkek ile yerde kanlar içinde yatan kadını ve ona kılıcı sokup çıkardığını gördüm" dedi. Cani adamın kendisine "yaklaşma sana da saplarım" dediğini kaydetti.

CAN GÖKTUĞ BOZ'DAN PİŞKİN SAVUNMA: SIKILDIM, KOLAY DİYE KADIN BIÇAKLADIM

Hayatını yitiren Başak Cengiz'in ailesinin şikayetçi olduğu aktarılan iddianamede, Can Göktuğ Boz'un pişkin savunmasına da yer verildi. Boz savunmasında, spor salonundan döndükten sonra akşam evinde oturduğunu canının sıkıldığını ve kolay olduğunu düşünerek bir kadın şahsı bıçaklamayı düşündüğünü söyledi. İnternetten aldığı kılıcının bulunduğu çantayla dışarı çıktığını ve bir süre oturduğu sitenin önünde yürüyüp kadın bir şahsın gelmesini beklediğini itiraf etti. Başak Cengiz'i kaldırımda yürürken görüp yanına yaklaştıktan sonra birden fazla kez kılıçla vurduğunu anlattı. Kendisini gören bir şahsın korkup kaçtığını ve olayı önce kafasında tasarladığını da ifade eden o cani, eve dönünce kılıcı yıkayıp eşofman altını değiştirdiği detayını da aktardı. Herhangi bir rahatsızlığının da bulunmadığını söyledi.

"İÇGÜDÜSEL TATMİN AMACIYLA CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ"

Savcılık, Can Göktuğ Boz'un evde bulunduğu sırada kolay olacağını düşünerek bir kadın şahsı bıçaklamaya karar verdiğine vurgu yaparak, daha önceden tanımadığı Başak Cengiz'i aralarında bir tartışma yaşanmadan birçok kez kılıcı sapladığını kaydetti. Savcılık ayrıca, "maktulü içgüdüsel tatmin amacıyla 6'sı öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kez kesici aletle nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdü. Canavarca his sevkinden başka kendisini suça iten herhangi bir nedenin mevcut olmadığı, canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. Olay yerinde gelen mağdur Kaan Ağca'ya da 'silahla tehdit' suçunu işlediğini ifade etti.