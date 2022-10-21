Bartın'da patlamanın yaşandığı maden ocağındaki yangın kısmen sürüyor

Amasra'da 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği patlamanın sebebiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde bölgede 7 kişilik bilirkişi heyeti çalışma yürüttü. Maden sahasında toplanan malzemelere el konuldu.

SAHADA TOPLANAN DELİLLER İNCELEMEYE ALINDI



Özel ekiplerce maden sahasından titizlikle toplanan deliller, detaylı inceleme için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Tübitak Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderildi.

Ölçüm ve kayıt cihazlarının ise bir kısmı Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'nde, bir kısmı da Ankara'da incelemeye alındı.

YANAN BÖLGENİN HAVA İLE TEMASINI KESMEK İÇİN BARAJ KURULDU



Ocakta kazadan sonra çıkan yangın ise devam ediyor. Yanan bölgenin hava ile temasını kesmek için iki noktaya baraj kuruldu.

Maden ocağına ikinci bir talimata kadar kimsenin girmesine izin verilmiyor. Yangının ise ekiplerin gözetimi altında kendi kendine sönmesi bekleniyor.

Maden ocağında üretim de durduruldu. Patlama ile ilgili soruşturma kapsamında işçilerin ifadelerine de başvuruluyor.