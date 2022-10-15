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15 Ekim 2022 Cumartesi 11:52:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 11:52:00

Bartın'da maden faciası... Dünya patlamayı böyle gördü

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Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlama Dünya basınında yer buldu. Uluslararası medya kuruluşları, maden ocağında meydana gelen patlamayı son dakika olarak duyurdu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada can kayıpları oldu.

Yaralı madenciler, hastanelerde tedavi altına alındı.

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, dünya basını da gelişmeleri yakından takip ediyor.

BBC: 28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

BBC, Türkiye'de yaşanan maden patlamasında 28 kişinin hayatını kaybettiğini ve mahsur kalanlar olduğunu yazdı. Haberde, "Cuma günkü patlama sırasında madende yaklaşık 110 kişi vardı. Bunların neredeyse yarısı 300 metre derinlikte bulunuyordu." denildi.

CNN: ÇALIŞMALAR, GECE BOYUNCA SÜRDÜ

CNN, Amasra'da yaşanan patlama sonrası hareket geçen ekiplerin gece boyunca çalışmalarını sürdürdüğünü okurlarıyla paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arama kurtarma operasyonlarını koordine etmek üzere Amasra'ya gittiği belirtildi.

Ayrıca Bakan Koca'nın "Yaralıların bir an önce iyileşmesi için elimizden geleni yapıyoruz." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

GUARDİAN: KURTARMA EKİPLERİ DEVREDE

Guardian, "Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki patlama sonucu en az 28 kişi hayatını kaybetti." diye yazdı.

Kurtarma ekiplerinin, mahsur kalan kömür madencilerini aramak için işe koyulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye gitmesinin beklendiğine dair nota yer verildi.

THE HİLL: AMBULANSLAR OLAY YERİNDE HAZIR BEKLİYOR

Can kaybının 28'e yükseldiğini okurlarıyla paylaşan ABD basınından The Hill, "Madencilerin yakınları, soğuğa karşı battaniyelere sarılarak geceyi madenin dışında bekledi." dedi.

Ayrıca, ambulansların olay yerinde hazır şekilde bekletildiği, Bakanların olay yerine gittiği aktarıldı.

AL JAZEERA: ERDOĞAN, PATLAMANIN YAŞANDIĞI YERE GİDECEK

Al Jazeera, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in patlamayla ilgili ön değerlendirmesini paylaştı. Buna göre, olayın nedeninin grizu patlamasını işaret ettiği kaydedildi. İşçilerin çoğunun patlamanın ardından tahliye edildiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diğer tüm temaslarını iptal ettiği ve cumartesi günü olay yerine gideceği belirtildi.

Erdoğan'ın patlamayla ilgili, "Temennimiz, can kayıplarının daha fazla artmaması, madencilerimizin sağ olarak bulunmasıdır. Tüm çabalarımız bu yönde." şeklindeki mesajına dikkat çekildi.

Etiketler : Amasra ilçesi patlama bartın
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