Bartın'da denize girişlere geçici yasak
Bartın Valiliği, aşırı yağışların ardından meydanda gelen sel ve taşkınlar nedeniyle deniz suyu kalitesinin bozulması ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilebilmesi amacıyla tedbiren 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını açıkladı.
Sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da deniz suyu kalitesindeki olumsuz etkinin devam ettiği değerlendirilerek 2 gün daha denize girmek yasaklandı.
Bartın'da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.
İl merkezi ve ilçelerde yoğun yağışın sebep olduğu selin deniz suyu kalitesindeki olumsuz etkisinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla il genelinde tedbiren 13-14 Temmuz tarihlerinde 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.
Üç gün önce yaşanan selin ardından 10-11-12 Temmuz tarihlerinde de 3 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştı.
- İspanya Başbakanı Sanchez'den AB üyeliği için destek... Başkan Erdoğan'a söz verdi
- Biden: ABD'nin Türkiye'ye F-16'ları satabileceğine eminim
- Memur maaşı ve emekli aylıkları görüşülecek... Kanun teklifi TBMM'de
- Başkan Erdoğan'dan "NATO Zirvesi" paylaşımı
- Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
- Bartın'da denize girişlere geçici yasak