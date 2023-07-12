Bartın'da denize girişlere geçici yasak

Sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da deniz suyu kalitesindeki olumsuz etkinin devam ettiği değerlendirilerek 2 gün daha denize girmek yasaklandı.

Bartın'da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

İl merkezi ve ilçelerde yoğun yağışın sebep olduğu selin deniz suyu kalitesindeki olumsuz etkisinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla il genelinde tedbiren 13-14 Temmuz tarihlerinde 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.

Üç gün önce yaşanan selin ardından 10-11-12 Temmuz tarihlerinde de 3 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştı.