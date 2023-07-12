VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İspanya Başbakanı Sanchez'den AB üyeliği için destek... Başkan Erdoğan'a söz verdi
Biden: ABD'nin Türkiye'ye F-16'ları satabileceğine eminim
Memur maaşı ve emekli aylıkları görüşülecek... Kanun teklifi TBMM'de
Başkan Erdoğan'dan "NATO Zirvesi" paylaşımı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Bartın'da denize girişlere geçici yasak
12 Temmuz 2023 Çarşamba 20:45:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 20:45:00

Bartın'da denize girişlere geçici yasak

ABONE OL

Bartın Valiliği, aşırı yağışların ardından meydanda gelen sel ve taşkınlar nedeniyle deniz suyu kalitesinin bozulması ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilebilmesi amacıyla tedbiren 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

Sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da deniz suyu kalitesindeki olumsuz etkinin devam ettiği değerlendirilerek 2 gün daha denize girmek yasaklandı.

Bartın'da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

İl merkezi ve ilçelerde yoğun yağışın sebep olduğu selin deniz suyu kalitesindeki olumsuz etkisinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla il genelinde tedbiren 13-14 Temmuz tarihlerinde 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.

Üç gün önce yaşanan selin ardından 10-11-12 Temmuz tarihlerinde de 3 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştı.

Etiketler : bartın deniz yasak
Elini çabuk tut Demet!

Elini çabuk tut Demet!
Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin
Dolandırıldım

Dolandırıldım
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira

Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira
Yükseklik korkusunu yendi

Yükseklik korkusunu yendi
Minik Aslan 2 oldu

Minik Aslan 2 oldu
Bütçeler zorlayıcı

Bütçeler zorlayıcı
'Milli' sevda! Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor

'Milli' sevda! Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX