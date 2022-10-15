Bartın'da can kaybı 28'e yükseldi, 58 madenci kurtarıldı

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Maden ocağında mahsur kalan işçilerin kurtarılma çalışmaları sürüyor.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un saat 07:15'te yaptığı açıklamada, "Meydana gelen bu elim kaza ile ilgili yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi, konu ile ilgili bölgede bulunan bakanlarımızın ve resmî kurumların açıklamalarını dikkate almaları hususunun önemini bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 28'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 06.41'de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bartın'daki faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Patlama alanında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 06.15'te yaptığı açıklamada hayatını kaybeden madencilerin sayısının 26'ya yükseldiğini ve patlamada şehit olan madencilerin isimlerini açıkladı.

BAKAN DÖNMEZ: GÖÇÜK ALTINDAKİ MADENCİLERİN YERLERİNİ BİLİYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de saat 06.15'te yaptığı açıklamada göçük altında kalan 15 madencinin yerinin tespit edildiğini ancak 10-11'inin yangın bölgesinde olduğunu kaydetti. Dönmez yaptığı açıklamada 'Aşağıdaki madencilerimizin tam olarak nerede olduğunu biliyoruz. 10-11'i yangının devam ettiği bölgede. Yangın çok büyük değil ancak girebilmek için yangın ve karbon monoksit gazının bertaraf edilmesi gerekiyor' dedi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, acil bir kan ihtiyacının bulunmadığını açıkladı.

YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE

Göçüğün yaşandığı maden ocağının önünde 4 Sahra Acil Müdahale Merkezi kuruldu

6 YARALI ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİNDE

Bartın'da meydana gelen patlamada yaralanan 6 vatandaş Sağlık Başkanlığına ait 2 ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi

UÇAK AMBULANSLAR İSTANBUL'DA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ambulansların İstanbul'a ulaştığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'dan 40 dakika önce havalanan uçak ambulanslarımız İstanbul'da. 1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezimizde, 5 yaralı ise Yanık Merkezimizde tedavi altına alınmak üzere birazdan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde olacak." ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA: 4 HASTAMIZ YOĞUN BAKIMDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 01:57'de yaptığı açıklamada, 4 hastanın yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

Bakan Koca: "Bartın'daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 25'e ulaştı. Tedavisi süren 11 yaralımız var. 1'i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi."

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 00:01'de yaptığı açıklamada, can kaybının 22'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yaralılardan 8'i yoğun bakımda, 4'ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 Ambulans Uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1'ini Ankara'ya, 5'ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti." ifadelerine yer verdi.

BAKAN SOYLU OLAY YERİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Ekim saat 22:53'te olay yerinde yaptığı açıklamada 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Soylu, "Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı, şu ana kadar 21 kardeşimiz intikal etti maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. 3 kardeşimiz yoğun bakımda diğerleri de tedavi altında." ifadelerini kullandı.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu, yaralıların tedavi altında olduğunu, bazı yaralıların İstanbul'a intikali konusunda gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını anlatarak, "Öncelikle aşağıda büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Arama kurtarma yapan ekiplerimizin ve tahlisiye yapan ekiplerimizin yardımcısı olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Aileler burada, onlara da bilgi vermeye çalışıyoruz. Elde ettiğimiz bütün bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmasında 70'in üzerinde görevlinin bulunduğunu kaydetti.

GRİZU PATLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağında meydana gelen kazanın nedeninin grizu patlaması olduğunu açıkladı.

Bakan Dönmez, 14 Ekim saat 22:59'da olay yerinde yaptığı açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Bir kısma kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor diğer kısımda elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama kurtarma ekipleri görevinin başında." ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Ekim saat 21:45'te 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var. Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 Ambulans, 1 Acil Müdahale Aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye'ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

PATLAMANIN KAYNAĞI HENÜZ BELLİ DEĞİL

AFAD, 14 Ekim saat 21:39'da patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Bartın ili Amasra ilçesinde Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İLK ANDA 12 KİŞİ YARALI KURTARILDI

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 14 Ekim saat 21:37'de Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamaya ilişkin, "-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı. Bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı." dedi.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlamanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Arslan, gazetecilere, patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili araştırmaların devam ettiğini belirtti.

Patlamanın -300 kotunda gerçekleştiğini aktaran Arslan, şu bilgileri verdi:

"-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı. Bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı. Hastanelerimize sevk edildi. TTK işletmesinin arama kurtarma ekipleri, ambulanslarımız ve AFAD ekiplerimizle seferber olmuş durumdayız. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şu an söylediğim gibi 12 yaralımızı kurtardık. İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımız Amasra'ya gelmek üzere yoldalar."

BAŞKAN ERDOĞAN, AMASRA'DAKİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Başkan Erdoğan'ın Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından 14 Ekim saat 21:38'de yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir. Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir." ifadelerine yer verildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN ÇAĞRI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Bartın'da meydana gelen maden ocağındaki patlamaya ilişkin bir duyuru paylaştı. Paylaşılan duyuruda, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

İletişim Başkanlığı tarafından 14 Ekim saat 21:07'de yapılan açıklamada, "Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğü'nde meydana gelen kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır.

Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir. Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır.

Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLMİŞTİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması için dua ediyoruz. Devletimiz bütün imkanlarıyla olay yerindedir" ifadelerini kullandı.

BARTIN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "İlimizin Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlama olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Olaya ilişkin olarak 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" denildi.

BARTIN VALİSİ ARSLAN'DAN AÇIKLAMA

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamaya ilişkin, "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı." dedi.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlamanın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Arslan, gazetecilere, patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgilerinin olmadığını söyledi.

Arslan, saat 18.15 civarında patlama olduğu bilgisinin ulaştığını aktararak, "Eksi 300 kodunda. İçeride -250 kodunda arama kurtarma ekibinde yer alan 74 arkadaşımız çalışmalarına devam ediyor. Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı." diye konuştu.

Çıkarılan yaralıların ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını dile getiren Arslan, "Uzman ekipleri, AFAD ekipleri seferber durumdalar. Şimdi sayın İçişleri Bakanımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız yoldalar." ifadesini kullandı.

Öte yandan Vali Arslan'ın açıklama yaptığı sırada 2 işçinin kurtarıldığı görüldü.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

AFAD sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Amasra! Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

TAKVİYE EKİP GÖNDERİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasra Taşkömürü İşletmesi'ndeki patlama üzerine bölgeye takviye ekip yönlendirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Amasra Taşkömürü İşletmesi'nde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

"BÖLGEDE HERHANGİ BİR İLETİŞİM KESİNTİSİ YAŞANMIYOR"

Kızılay'dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk edildi. Sakarya İl AFAD ve Ankara İl AFAD'dan 2 mobil koordinasyon tırı da bölgeye gönderildi.

Bölgede herhangi bir iletişim kesintisi yaşanmadığını belirten AFAD, bölgeye tedbir amaçlı bir mobil baz istasyonunun da gönderildiğini açıkladı.