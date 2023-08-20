Bartın'da alabora olan teknedeki 6 kişi kurtarıldı
Bartın'ın İnkumu sahilinde alabora olan gezi teknesindeki 6 kişilik aile kurtarıldı.
Tatil beldesi İnkumu'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle kıyıya 50 metre açıkta, içinde 1'i çocuk 6 kişinin bulunduğu gezi teknesi alabora oldu.
Durumun fark edilmesi üzerine bölgedeki cankurtaranlar kurtarma çalışması başlattı. Teknenin altında kalan 6 kişilik aile, ekipler ve çevredekilerce kurtarıldı.
Denizden çıkarılan aile bireyleri, sahilde bekleyen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken devrilen tekne de halatla kıyıya çekildi.
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