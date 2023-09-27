Barış Turgut Kimdir?

BARIŞ TURGUT EĞİTİM HAYATI



Ocakçı Holding'in iletişim direktörü pozisyonunda olan Turgut, 1986 yılında İzmir'de doğmuştur. Lisans eğitimine kadar bu şehirde yaşayan başarılı iş insanı, Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversitede İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde eğitim görmüştür.

Lisans programında geçirdiği zaman hakkında, seçtiği bölümün kendi arzu ve isteklerini yansıtmadığını belirten Turgut; "İsteksizce, 7 sene süren bir eğitim hayatını tamamlamış olsam da, üniversite öğrenciliğim benim yaşantımı şu anki haline getiren anahtar noktalardan biriydi" cümlelerini dile getirdi.

Lisans hayatının istemediği bir bölüm üzerine kurulması onu durdurmadı. Çevresindeki insanlarla bağ kurma yeteneği ve organizasyon becerilerinin yardımıyla başarılı bir girişimci olmanın temellerini burada attı. Üniversitede kulüp aktiviteleri, tanıtım ekipleri, reklam projeleri, sosyal medya gibi birçok alanda çalışmaya devam etti. 6 sene boyunca organizasyon sektörünün derinliklerine inerek piyasanın nabzını tuttu.

Diplomasını aldığı esnada geleceğe yönelik kaygılarının oluştuğunu belirten Turgut, o dönemde ilerde ne yapacağından emin olmadığını da ifade etmiştir. Ancak bu vakit, ilerde imza atacağı olağanüstü işlerin başlangıç noktasıdır. Çünkü tam da bu aralıkta, sosyal medya işlerine daha fazla odaklanmıştı.

İZMİR TOKEN PROJESİ'NİN DOĞUŞU



Yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ilk kent yatırım aracı olan bu proje, Turgut'un aile dostlarının bir futbol kulübü satın alma fikriyle alevlenmiştir. Spor kulüpleri ve hayranları arasında bir köprü niteliğinde olacak "Fan Token" fikirlerinin gündemde olduğu o sıralarda Turgut'un aklına bu tasarımı bir şehre entegre etme düşüncesi geldi.

Bir şehrin kendi sosyal yaşantısına dair kripto para yatırım aracı olmasının ilk defa hayata geçecek bir olgu olduğunu dile getiren Barış Turgut, İzmir halkının sosyal anlamda birçok avantaja sahip olacağını da ekledi.

KRİPTO BAŞKENTİ İZMİR



2023 Ekim ayında hayata geçmesi planlanan proje hakkında Turgut, heyecanını "Daha önce böyle bir proje hayata geçirilmemiş. Bu fikri kripto sektöründeki farklı öncülerle paylaşma fırsatımız oldu. Birçok insan bu projenin neredeyse mükemmel olduğunu ve fazla zaman geçmeden dünya çapında ilham kaynağı haline geleceğini söyledi. Biz de bu durumun bilincindeyiz, İzmir'in ve İzmir halkının refahı adına elimizden geleni yapacağız." cümleleriyle aktardı.

İzmir'in doğal güzellikleri, turizmin en önemli noktalarından biri olması gibi özellikleri dolayısıyla çok büyük bir potansiyel taşıması, onu bu projenin merkezi haline getirmişti. Turgut'un amacı ise bu potansiyeli yenilikçi bir gelir haline getirmek.

Bu inovatif adımla, İzmir'in bir dünya markası haline gelmesi hedefleniyor. "İzmir Token" ismi verilecek dijital para biriminin, çeşitli ülkelerden gelecek yatırımlara kapı açması planlanıyor. Ön satışta yüksek bir talep beklenmekte. Hem dijital sektör hem de kripto dünyası açısından oldukça iddialı olan İzmir Token Projesi, ilgilileri tarafından heyecanla bekleniyor.