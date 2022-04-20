Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk komandolarının Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 20, 2022
Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/TPF4UNa721
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