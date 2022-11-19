5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

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19 Kasım 2022 Cumartesi 14:19:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 14:19:00

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkk
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