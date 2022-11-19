5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022
Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/m4vWlCqPoj
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