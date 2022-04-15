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15 Nisan 2022 Cuma 12:43:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 12:43:00

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerinin cezasız kalmadığı belirtildi.

Paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

Etiketler : Kahraman komandolar 3 PKK/YPG Barış Pınarı ve Zeytin Dalı
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