Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatı bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatı bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.