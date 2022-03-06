Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.