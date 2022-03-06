06 Mart 2022 Pazar 15:50:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 15:50:00
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
- Rusya'dan kritik Ukrayna açıklaması
- Türkiye Adalet Akademisi hakimlere 'gerekçeli karar yazma eğitimi' verecek
- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
- Sahte iş yerlerinde 'çalışan' gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığı iptal edildi
- Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü
- "Ateşkesin ilanından yanayız"