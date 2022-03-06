VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'dan kritik Ukrayna açıklaması
Türkiye Adalet Akademisi hakimlere 'gerekçeli karar yazma eğitimi' verecek
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Sahte iş yerlerinde 'çalışan' gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığı iptal edildi
Kiev yakınlarındaki İrpin'de siviller, çatışmalar arasında tahliye edilmeye çalışılıyor
Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü
Trump'tan Rusya şakası!
Ukrayna için zor sınav!
"Ateşkesin ilanından yanayız"
24 ekibi yayın sırasında bombaların altında kaldı
"Fatura Putin'e kesiliyor"
Başkan Erdoğan'dan Putin'e acil ateşkes çağrısı
Türkiye'den ''Hazar koridoru'' hamlesi!
Ateşkes sona erdi!
Esra Elönü ile Arafta sorular
Zelenski'yi kurtarma operasyonu!
İkinci el otomobile "savaş" tırpanı!
Yeterli stok var mı?
Perveserance'a yeni görev!
Hile yaptıklarını itiraf ettiler
Putin'e karşı 6 maddelik plan!
İstanbul için kar yağışı uyarısı!
İste ABD ve AB'nin Ukrayna planı
06 Mart 2022 Pazar 15:50:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 15:50:00

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı MSB 5 PKK/YPG
Sonsuz aşk yoktur

Sonsuz aşk yoktur
‘Best Of' albümü geliyor

‘Best Of' albümü geliyor
Süper buluşma

Süper buluşma
Problemleri sporla çözüyor

Problemleri sporla çözüyor
Evlat bambaşka bir şey

Evlat bambaşka bir şey
Ben değil onlar terketti

Ben değil onlar terketti
Kuruluş Osman'a taze kan

Kuruluş Osman'a taze kan
Hakim'le dönüyor

Hakim'le dönüyor
Kendi tiyatrosunda oynadı

Kendi tiyatrosunda oynadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER