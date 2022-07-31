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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
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31 Temmuz 2022 Pazar 13:58:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 13:58:00

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/YPG'li 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı 5 PKK/YPG Barış Pınarı bölgesi
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