Barış Pınarı bölgesine sızma hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/g0qrEErmHY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2020

(MSB), yapılan açıklamada, "PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.