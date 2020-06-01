01 Haziran 2020 Pazartesi 11:46:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 11:46:00
Barış Pınarı bölgesine sızma hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminin önlenerek, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan açıklamada, "PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/g0qrEErmHY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2020
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