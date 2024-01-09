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Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
09 Ocak 2024 Salı 11:22:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 11:22:00

Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı barış pınarı bölgesi saldırı terörist
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