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04 Eylül 2023 Pazartesi 12:43:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 12:43:00

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü, teröristler için kaçınılmaz sonun belli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etiketler : MSB Barış Pınarı PKK/YPG
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