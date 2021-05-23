Saldırı girişiminde bulunan 6 terörist artık etkisiz

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23 Mayıs 2021 Pazar 17:28:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 17:28:00

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

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Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok! Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

Etiketler : pkk terör örgütü saldırı etkisiz hale getirildi
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