Saldırı girişiminde bulunan 6 terörist artık etkisiz

23 Mayıs 2021 Pazar 17:28:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 17:28:00
Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok! Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." denildi.