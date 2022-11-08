Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Saldırı girişiminde bulundular, Kahraman Komandolarımız da gerekeni yaptı!
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında "Saldırı girişiminde bulundular, Kahraman Komandolarımız da gerekeni yaptı" sözleri yer aldı.
Saldırı girişiminde bulundular, Kahraman Komandolarımız da gerekeni yaptı!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2022
Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/0JMxAgk57y
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