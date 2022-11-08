Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı girişiminde bulundular, Kahraman Komandolarımız da gerekeni yaptı!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında "Saldırı girişiminde bulundular, Kahraman Komandolarımız da gerekeni yaptı" sözleri yer aldı.

Saldırı girişiminde bulundular, Kahraman Komandolarımız da gerekeni yaptı!



Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/0JMxAgk57y