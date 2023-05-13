Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor, sürecek." ifadelerine yer verildi.
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2023
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor, sürecek!... pic.twitter.com/3gmv7YgewP