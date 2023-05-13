VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Kaset siyaseti yürütüyorlar
Twitter'dan Türkiye kararı! Bazı içerikleri engelledi
14 Mayıs seçim günü hava nasıl olacak?
ASELSAN, çıtayı "GÖKDENİZ" ile yükseltiyor
SİHA destekli istihbarat operasyonları terör örgütlerine darbe vurdu
YSK üyeleri seçimi "Kokpit" ekranından takip edecek
13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:57:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:57:00

Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor, sürecek." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : barış pınarı bölgesi terörist pkk ypg
‘Üvey Anne' oldu

‘Üvey Anne' oldu
Baba-oğul keyfi

Baba-oğul keyfi
3 yaşındaki Elif'le klip

3 yaşındaki Elif'le klip
Seninle her şeye varım

Seninle her şeye varım
Ev sözünü tuttu

Ev sözünü tuttu
Rengarenk konser

Rengarenk konser
Dünyayı geziyor

Dünyayı geziyor
Sahte hesap isyanı

Sahte hesap isyanı
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX