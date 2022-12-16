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16 Aralık 2022 Cuma 12:16:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 12:16:00

Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Bakanlık, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye'de hendeklere gömmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkk
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