Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Bakanlık, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye'de hendeklere gömmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2022
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/VGuAaSjmCJ
Açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye'de hendeklere gömmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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