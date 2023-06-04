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04 Haziran 2023 Pazar 13:51:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 13:51:00

Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı msb barış pınarı bölgesi terörist
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