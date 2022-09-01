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01 Eylül 2022 Perşembe 11:17:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 11:17:00

Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etiketler : Barış Pınarı bölgesi PKK/YPG Türk Silahlı Kuvvetleri
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