Barış için kritik zirve: Zelenski Türkiye'ye geliyor

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07 Mart 2024 Perşembe 22:23:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 22:23:00

Barış için kritik zirve: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye'ye geliyor

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüleceği bildirildi.

Etiketler : ukrayna zelenski Türkiye
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