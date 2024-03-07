Barış için kritik zirve: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye'ye geliyor
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüleceği bildirildi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 7, 2024
Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı...
- THY şubatta 6,1 milyon yolcu taşıdı
- Barış için kritik zirve: Zelenski Türkiye'ye geliyor
- Bakan Tunç duyurdu! ABD'ye doğru çıkış yaptılar, iadeleri talep edildi
- Bakan Ersoy: Antalya'da bu yıl 17 milyon turist bekleniyor
- Bakan Güler, Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkezine ziyaret etti
- Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı: Hayati tehlikesi sürüyor