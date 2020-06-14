Barış Atay'ın iddiasına Hatay Valiliğinden açıklama: Konu kolluk kuvvetlerince araştırılıyor
Kaynak: AA
İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay Mengüllüoğlu, sosyal medyadan parti çalışmalarında kullandığını belirtiği aracın tekerine ait olduğunu belirttiği bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta iki bijonunun olmadığı görülürken Atay paylaşımında 5 bijonunun da gevşetildiğini ileri sürdü. Hatay Valiliği ise iddia üzerine bir açıklama yaptı. Kolluk kuvvetlerine iddiaya ilişkin herhangi bir başvuru olmadığının belirtildiği açıklamada, konunun her yönüyle araştırıldığı ifade edildi.
Hatay Valiliği, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun 'Antakya'da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği' yönündeki paylaşımının ardından konunun kolluk kuvvetlerince her yönüyle araştırıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün sosyal medya hesabı üzerinden Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun "Antakya'da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği" yönünde bir paylaşımda bulunduğu belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Konuyla ilgili olarak ne Valiliğimize ne de kolluk kuvvetlerimize bu yönde herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. Olayın sosyal medya hesapları üzerinden öğrenilmesinin ardından ilgililerle yapılan telefon görüşmesinde ise konuyla ilgili herhangi bir şikayetlerinin olmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Buna rağmen konu, kolluk kuvvetlerimiz tarafından her yönüyle araştırılmaktadır."
- Valilikten açıklama geldi... Barış Atay'a sabotaj mı yapıldı?
- Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan: Ayasofya ibadete açılsın
- Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
- İçişleri Bakanlığı'ndan nikahlar için genelge
- Numan Kurtulmuş: Ayasofya Türkiye'nin egemenlik hakkıdır
- YTB'den yurt dışından gelecek vatandaşlara 'nakit para' uyarısı