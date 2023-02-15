Baraj yalanı sonrası Oğuzhan Uğur'dan yeni skandal: AFAD'a gerek yok benimle muhatap olabilirsin

Geçtiğimiz günlerde Babala TV tarafından ortaya atılan "Yarseli Barajı patladı" iddiası, deprem bölgesinde bulunan arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sekteye uğrattı. Babala TV'nin moderatörlüğünü yapan Oğuzhan Uğur konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ekip arkadaşının yanlış teyit aldığını söylerken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yavaşlatan asılsız "Yarseli Barajı patladı" iddiası için ise "olabilir" ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Depremzedeler arasında korku ve paniğe neden olunduğu ve arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu için Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Büyük tepki toplayan Uğur, yeni bir skandala imza attı.

OĞUZHAN UĞUR PAYLAŞTI

Uğur'un Babala Tv ofisinden paylaştığı videoda arkadan duyulan "AFAD'a gerek yok benimle muhatap olabilirsin" sözleri tepkiyle karşılandı.