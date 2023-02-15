Baraj yalanı sonrası Oğuzhan Uğur'dan yeni skandal: AFAD'a gerek yok benimle muhatap olabilirsin
Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla depremzedeler arasında paniğe neden olan ve hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur yeni bir skandala daha imza attı. Uğur'un Babala Tv ofisinden paylaştığı videoda arkadan duyulan 'AFAD'a gerek yok benimle muhatap olabilirsin' sözleri tepkiyle karşılandı.
Geçtiğimiz günlerde Babala TV tarafından ortaya atılan "Yarseli Barajı patladı" iddiası, deprem bölgesinde bulunan arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sekteye uğrattı. Babala TV'nin moderatörlüğünü yapan Oğuzhan Uğur konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ekip arkadaşının yanlış teyit aldığını söylerken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yavaşlatan asılsız "Yarseli Barajı patladı" iddiası için ise "olabilir" ifadesini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Depremzedeler arasında korku ve paniğe neden olunduğu ve arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu için Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Büyük tepki toplayan Uğur, yeni bir skandala imza attı.
OĞUZHAN UĞUR PAYLAŞTI
Uğur'un Babala Tv ofisinden paylaştığı videoda arkadan duyulan "AFAD'a gerek yok benimle muhatap olabilirsin" sözleri tepkiyle karşılandı.
- Deprem bölgesinde bebek çalma girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı
- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesinde 96 konteynerden oluşan sahra hastanesi kuracaklarını duyurdu.
- Deprem bölgesinde yağma ve hırsızlık soruşturmasında 124 tutuklama
- Nevşin Mengü'den açık provokasyon
- Baraj yalanı sonrası Oğuzhan Uğur'dan yeni skandal: AFAD'a gerek yok benimle muhatap olabilirsin
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Başkan Erdoğan ile görüşecek