'Baraj patladı' yalanı ayağına dolandı! Oğuzhan Uğur için istenen ceza belli oldu

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremler sonrası barajların çatladığı yönünde paylaşımlar yapmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Uğur'un 'basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

'BaBaLa TV' adlı hesaptan, depremin ertesi günü Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın patladığı ve Hatay Antakya Yarseli Barajı'nın çatladığı yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Paylaşımların deprem bölgesinde korku ve paniğe yol açarak arama kurtarma çalışmalarını aksattığı iddia edildi. Soruşturmada Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir 'şüpheli' olarak yer aldı.

Uğur ifadesinde, paylaşımların ekibi tarafından yapıldığını, teyit almadan hiçbir paylaşım yapılmaması konusunda uyardıklarını belirtti. Şüpheli Ercan Özdemir ise tweet atma yetkisinin olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI TALEP EDİLDİ



İddianamede, kamu barışını bozmaya elverişli, gerçeğe aykırı paylaşımlar yapıldığı ve paylaşımların Uğur tarafından yönetilen hesaptan yapıldığı belirtildi. Şüphelilerin ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.