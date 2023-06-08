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08 Haziran 2023 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 16:30:00

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Kaynak: AA

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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 Haziran ile biten haftada 139,6 milyar lira artarak 10 trilyon 719,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 2 Haziran ile biten haftada 139 milyar 562 milyon 507 bin lira artarak 10 trilyon 719 milyar 460 milyon 904 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,9 azalışla 6 trilyon 136 milyar 325 milyon 381 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 4,1 artarak 4 trilyon 124 milyar 276 milyon 94 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 210 milyar 134 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175,5 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 2 Haziran itibarıyla 1 milyar 50 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,2 azalarak 1 trilyon 292 milyar 968 milyon 54 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,3 artışla 1 trilyon 21 milyar 122 milyon 599 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,8 yükselişle 1 trilyon 26 milyar 388 milyon 862 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 395 milyar 213 milyon 151 bin lirası konut, 63 milyar 437 milyon 270 bin lirası taşıt ve 834 milyar 317 milyon 633 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 2 Haziran ile biten haftada 117 milyar 45 milyon 230 bin lira artarak 8 trilyon 921 milyar 389 milyon 324 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,7 artış kaydetti.

Etiketler : bankacılık sektör mevduat
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