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23 Ocak 2022 Pazar 10:35:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 07:16:00

Bangladeş'te görevli Türk doktor anlattı: Asıl şifayı sevgi dağıtıyor

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Bangladeş'te Arakanlı Müslümanlar için yapılan Türk Sahra Hastanesi'nde şifa dağıtan Özge Doktor, ‘Dillerini bilmiyoruz ama gözlerle konuşuyoruz. Her muayene ettiğim kişinin gözlerinde teşekkür ve şükran ifadesini görüyorum' dedi.

GÜNDE İKİ BİR KİŞİ MUAYENE EDİLİYOR

Bangladeş'te, Arakanlı Müslümanlar'ın yaşadığı kamp alanındaki Türk Sahra Hastanesi'nde doktor ve sağlık çalışanları günde 2 bin muayene ve 20 ameliyat gerçekleştirerek bölgede yaşayanlara şifa dağıtıyor. Cox's Bazar kamp alanındaki hastanede gönüllü görev yapan doktorlardan biri olan Özge Koyun, büyük sevgiyle karşılaştı. 7 yıldır doktorluk yapan, 3 aydır da Türk Sahra Hastanesi'nde görevli Özge Doktor Türkiye'ye dönmesine 3 gün kala yaşadığı güzel anılarını anlattı.

İMKANSIZLIK İÇİNDE BİR İMKAN OLUŞTURULMUŞ

'Arakanlı Müslümanlar çok saygılılar' diyen Özge Koyun, 'İlk geldiğimde saygıdan hastaneye ayakkabılarını ve terliklerini çıkarak girdiklerini gördüm, bu da beni çok şaşırtmıştı. Devletimizin burada olmasından, özveri ve fedakarlıkla çalışan sağlık camiasının bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Burada imkansızlık içinde bir imkan oluşturulmuş' dedi.

ÇOCUKLARA GÜLEN BİR BAKIŞ YETİYOR

'Arakanlı Müslümanlar'ın en çok sevgi ve ilgiye ihtiyacı var' diyen Özge Doktor, "Yerel dillerini bilmiyorduk ama gözlerle temas kurduk. Her muayene ettiğim kişinin gözlerinde teşekkür ve şükran ifadelerini gördüm" dedi. Çocukların hastanenin kapısından merakla kendilerine baktığını anlatan Özge Koyun, onlarla oynadığı oyunların yorgunluğunu aldığını, çocukları "gülen bir bakışın" bile mutlu ettiğini kaydetti. Koyun, 'Bir dönem daha gelir misin?' deseler seve seve gelirim" diye konuştu.

Etiketler : arakanlı müslümanlar doktor sevgi şifa özge koyun
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